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مفاجأة..زيزو يصدم الزمالك بعد توقف المفاوضات

05:46 ص الأحد 26 يناير 2025
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    احتفال لاعبو الزمالك بهدف زيزو في شباك حرس الحدود
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    احتفال عمر جابر وزيزو بهدف زيزو في شباك حرس الحدود
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    احتفال لاعبي الزمالك بهدف زيزو في شباك حرس الحدود_1
  • عرض 21 صورة
    احتفال زيزو بهدفه ضد بلاك بولز (2)
  • عرض 21 صورة
    احتفال زيزو بهدفه ضد بلاك بولز (1)
  • عرض 21 صورة
    احتفال زيزو وشيكابالا بهدف زيزو في شباك حرس الحدود
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    زيزو يحتفل مع شيكابالا (1)
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    احتفال زيزو بهدفه ضد بلاك بولز (6)
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    زيزو لاعب الزمالك
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    احتفال زيزو بهدفه ضد بلاك بولز
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    احتفال زيزو بهدفه ضد بلاك بولز (5)
  • عرض 21 صورة
    احتفال زيزو بهدفه ضد بلاك بولز (7)
  • عرض 21 صورة
    لحظة إهدار زيزو لركة الجزاء من مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة
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    لحظة نزول شيكابالا بدلا من زيزو من مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة
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    زيزو من مباراة أبو قير للأسمدة
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    زيزو من مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة1
  • عرض 21 صورة
    زيزو من مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة_1
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    أحمد زيزو
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    لحظة تسديد زيزو للهدف
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    احتفال زيزو بهدفه (2)
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كتب - يوسف محمد:

فاجئ نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر أحمد سيد زيزو، جماهير نادي الزمالك ومتابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقام زيزو بحذف كلمة لاعب بنادي الزمالك، من التعريف الشخصي الخاص به، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وينتهي عقد زيزو مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الحالي 2024-2025، مما يعني أنه يحق له التوقيع مع أي نادي في يناير الجاري.

ولم يتم تجديد تعاقد زيزو مع الزمالك حتى الآن، وسط تردد العديد من الأنباء التي تشير إلى اقتراب رحيل اللاعب عن الفريق، خاصة بعد توقف مفاوضات تجديد عقده خلال الأيام الماضية.

وشارك صاحب ال 29 عامًا مع الزمالك خلال الموسم الحالي، في 19 مباراة تمكن خلالهم من المساهمة في 9 أهداف بواقع تسجيل 6 أهداف وتقديم 3 تمريرات حاسمة.

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