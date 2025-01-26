20 صورة من مران الأهلي قبل مواجهة بيراميدز في الدوري المصري

كتب - يوسف محمد:

فاجئ نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر أحمد سيد زيزو، جماهير نادي الزمالك ومتابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقام زيزو بحذف كلمة لاعب بنادي الزمالك، من التعريف الشخصي الخاص به، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وينتهي عقد زيزو مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الحالي 2024-2025، مما يعني أنه يحق له التوقيع مع أي نادي في يناير الجاري.

ولم يتم تجديد تعاقد زيزو مع الزمالك حتى الآن، وسط تردد العديد من الأنباء التي تشير إلى اقتراب رحيل اللاعب عن الفريق، خاصة بعد توقف مفاوضات تجديد عقده خلال الأيام الماضية.

وشارك صاحب ال 29 عامًا مع الزمالك خلال الموسم الحالي، في 19 مباراة تمكن خلالهم من المساهمة في 9 أهداف بواقع تسجيل 6 أهداف وتقديم 3 تمريرات حاسمة.

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