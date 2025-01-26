جدول مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

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كتب - محمد عبد السلام:

تقام اليوم الأحد 26 يناير 2025، العديد من المباريات في مختلف الدوريات حول العالم أبرزهم أربع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام أيضا أربع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، بجانب ثلاثة لقاءات في الدوري السعودي "روشن".

جدول مباريات اليوم الأحد

موعد مباريات الدوري المصري الممتاز

الاتحاد السكندري ضد الإسماعيلي..4:00 مساء.. أون تايم سبورت 2

طلائع الجيش ضد فاركو..4:00 مساء.. أون تايم سبورت 1

الأهلي ضد بيراميدز..7:00 مساء.. أون تايم سبورت 1

غزل المحلة ضد سيراميكا كليوباترا..7:00 مساء.. أون تايم سبورت

موعد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

كريستال بالاس ضد برينتفورد..4:00 مساء.. بي ان سبورت 2

توتنهام ضد ليستر سيتي..4:00 مساء.. بي ان سبورت 1

أستون فيلا ضد وست هام يونايتد..6:30 مساء.. بي ان سبورت 1

فولهام ضد مانشستر يونايتد..9:00 مساء.. بي ان سبورت 1

موعد مباريات الدوري الإيطالي

إي سي ميلان ضد بارما..1:30 مساء.. أبو ظبي الرياضية بريميوم 1

أودينيزي ضد روما..4:00 مساء.. أبو ظبي الرياضية بريميوم 1

ليتشي ضد إنتر ميلان..7:00 مساء.. أبو ظبي الرياضية بريميوم 1

لاتسيو ضد فيورنتينا..9:45 مساء.. أبو ظبي الرياضية بريميوم 1

موعد مباريات الدوري السعودي

التعاون ضد العروبة..5:20 مساء.. SSC اكسترا 2

الأهلي ضد الرياض..5:45 مساء.. SSC اكسترا 1

النصر ضد الفتح..7:00 مساء.. SSC 1 - 5

موعد مباريات الدوري الإسباني

رايو فاييكانو ضد جيرونا..3:00 مساء.. بي إن سبورت 3

ريال سوسيداد ضد خيتافي..5:15 مساء.. بي إن سبورت 3

أتلتيك بلباو ضد ليجانيس..7:30 مساء.. بي إن سبورت 3

برشلونة ضد فالنسيا..10:00 مساء.. بي إن سبورت 3

موعد مباريات الدوري الفرنسي

لوافر ضد بريست..4:00 مساء.. بي إن سبورت 4

نانت ضد أولمبيك ليون..6:15.. مساء.. بي إن سبورت 4

تولوز ضد مونبلييه..6:15 مساء.. بي إن سبورت 8

لانس ضد أنجيه..6:15 مساء.. بي إن سبورت 2

نيس ضد أولمبيك مارسيليا..9:45 مساء.. بي إن سبورت 4

موعد مباريات الدوري الألماني

هوفنهايم ضد آينتراخت فرانكفورت..4:30 مساء.. بي إن سبورت 5

سانت باولي ضد يونيون برلين..6:30 مساء.. بي إن سبورت 6