"جوارديولا غلط".. تعليق مثير من رضا عبد العال على مشاركة مرموش مع السيتي

كتب ـ محمد الميموني:

تحدث اللاعب السابق للأهلي والزمالك، رضا عبد العال، عن أداء المهاجم المصري عمر مرموش مع مانشستر سيتي ضد تشيلسي.

وقال رضا عبد العال في تصريحات خاصة "لمصراوي: "جوارديولا غلط لما بدأ بمرموش"

وأضاف: "مرموش لسة عامل الفحوصات الطبية من كام يوم، مكنش ينفع يبدأ أساسي قدام فريق زي تشيلسي".

وأوضح: "عمر المفروض كان يقعد على الدكة، ولما الماتش يدخل في الأجواء الصعبة ينزل آخر نص ساعة، عشان كدا انا مش مع جوارديولا النهاردة".

وأشار: "الغلطة اللي وقع فيها المدرب انهاردة أنه نزل الصفقات الجديدة أساسية، كان لازم ينزلوا آخر نص ساعة".

واختتم عبد العال: "مرموش لو لعب الماتش التاني أساسي ومعملش حاجة، هتلاقيه وقع نفسياً".