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مصدر يكشف آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع أشرف بن شرقي

11:05 م السبت 25 يناير 2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    أشرف بن شرقي لاعب الزمالك السابق
  • عرض 20 صورة
    تريزيجيه وأشرف بن شرقي
  • عرض 20 صورة
    أشرف بن شرقي لاعب الزمالك السابق
  • عرض 20 صورة
    أشرف بن شرقي لاعب نادي الزمالك السابق
  • عرض 20 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 20 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 20 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 20 صورة
    أشرف بن شرقي لاعب الزمالك السابق
  • عرض 20 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 20 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 20 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 20 صورة
    أشرف بن شرقي
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كتب - مراسل مصراوي:

عاد النادي الأهلي للمفاوضات مرة أخرى مع اللاعب المغربي أشرف بن شرقي، لاعب فريق الريان القطري، لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لموقع مصراوي: "الأهلي يرغب في ضم بن شرقي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية ولكن في صفقة انتقال حر والمفاوضات جارية بين الطرفين".

وأضاف: "اللاعب يطلب الحصول على عقد بقمية مليون 800 ألف دولار، إلا أن عرض الأهلي أقل من ذلك".

وتابع: "اللاعب يحاول في الوقت الحالي فسخ تعاقده مع الريان القطري، لتسهيل انتقاله إلى النادي الأهلي في يناير الجاري".

واختتم المصدر تصريحاته: "الأهلي يسعى للتعاقد مع السويسري ديرك كوتيسا لاعب سيرفت السويسري، تحسبًا لتعثر صفقة انضمام بن شرقي، أنه سوف يتم حسم الموقف بضم أحدهما أو الثنائي معًا، خلال الساعات المقبلة".

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره بيراميدز غدًا الأحد، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري.

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