20 صورة من مران الأهلي قبل مواجهة بيراميدز في الدوري المصري

ماجد سامي يكشف نسبة وادي دجلة في انتقال عمر مرموش إلى السيتي

كتب ـ محمد الميموني:

اختتم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي اليوم السبت 25 يناير، بقيادة المدير الفني السويسري، مارسيل كولر، التدريبات استعدادا لمواجهة بيراميدز.

ويواجه الأهلي نظيره بيراميدز غدا الأحد 26 يناير، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/25.

وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء على ستاد القاهرة الدولي، ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورت.

ويذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 19 نقطة، بينما يحتل بيراميدز المركز المركز الأول برصيد 20 نقطة