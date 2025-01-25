مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

3 1
19:30

تشيلسي

البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة

الزمالك

3 0
18:00

الأهلي

الدوري الإسباني

بلد الوليد

0 0
22:00

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

20 صورة من مران الأهلي قبل مواجهة بيراميدز في الدوري المصري

09:30 م السبت 25 يناير 2025
  • عرض 19 صورة
  • عرض 19 صورة
    مران الأهلي
  • عرض 19 صورة
    مران الأهلي (4)
  • عرض 19 صورة
    مران الأهلي (6)
  • عرض 19 صورة
    مران الأهلي (7)
  • عرض 19 صورة
    مران الأهلي (8)
  • عرض 19 صورة
    مران الأهلي (9)
  • عرض 19 صورة
    مران الأهلي (10)
  • عرض 19 صورة
    مران الأهلي (11)
  • عرض 19 صورة
    مران الأهلي (12)
  • عرض 19 صورة
    مران الأهلي (13)
  • عرض 19 صورة
    مران الأهلي (3)
  • عرض 19 صورة
    مران الأهلي (15)
  • عرض 19 صورة
    مران الأهلي (16)
  • عرض 19 صورة
    مران الأهلي (14)
  • عرض 19 صورة
    مران الأهلي (17)
  • عرض 19 صورة
    مران الأهلي (5)
  • عرض 19 صورة
    مران الأهلي (18)
  • عرض 19 صورة
    مران الأهلي (19)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ محمد الميموني:

اختتم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي اليوم السبت 25 يناير، بقيادة المدير الفني السويسري، مارسيل كولر، التدريبات استعدادا لمواجهة بيراميدز.

ويواجه الأهلي نظيره بيراميدز غدا الأحد 26 يناير، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/25.

وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء على ستاد القاهرة الدولي، ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورت.

ويذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 19 نقطة، بينما يحتل بيراميدز المركز المركز الأول برصيد 20 نقطة

الأهلي مران الأهلي كولر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بعد عبورهم لمصر.. حماس تحدد الدول التي سيتوجه إليها الأسرى المُبعدين
لاستقبال الأسرى المُبعدين.. وفد من حماس يتوجّه إلى القاهرة