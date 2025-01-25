مجنون وغريب.. صحيفة سلوفينية تثير الجدل بشأن تعاقد الأهلي مع جراديشار

كتب - يوسف محمد:

وصفت صحيفة سبورت كلوب السلوفينية، صفقة انتقال اللاعب السلوفيني جراديشار إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بأنها واحدة من أغرب الانتقالات في تاريخ كرة القدم السلوفينية.

وذكرت صحيفة سبورت كلوب"، أن صفقة جراديسار إلى الأهلي، تعد واحد من أغرب الانتقالات في تاريخ كرة القدم السلوفينية، فبعد انضمام اللاعب إلى فريق فيهيرفار المجري بعام، سينتقل مرة أخرى ولكن إلى العملاق المصري الأهلي.

وأشارت الصحيفة، جراديشار سيوقع عقدًا مع الأهلي مدته أربع سنوات سيجلب له أرباحًا لا تصدق، اللاعب سيحصل على أكثر من مليون يورو سنويًا.

وأضافت الصحيفة، أن الراتب الذي سيحصل عليه جراديشار مع الأهلي هو بمثابة حلم بالنسبة له، بجانب حصول فريق فيهيرفار على مقابل مادي جيد نظير انتقال اللاعب.

وتطرقت الصحيفة إلى ألقاب الأهلي وتاريخ الأهلي، مشيرة إلى أنه يعد أحد أكثر أندية العالم حصولاً على الألقاب وأنه أكبر نادي داخل أفريقيا في الوقت الحالي.

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