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لاعب الزمالك السابق يكشف "لمصراوي" أولى صفقات الفريق الشتوية

09:19 م السبت 25 يناير 2025
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    حسني فتحي
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    حسني فتحي لاعب الزمالك السابق
  • عرض 5 صورة
    حسني فتحي لاعب الزمالك السابق
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    حسني فتحي لاعب الزمالك السابق
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كتب - مراسل مصراوي:

يسعى نادي الزمالك لإبرام أولى الصفقات لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

وكشف لاعب الزمالك السابق ومدير الكرة بنادي مصر المقاصة الحالي، حسني فتحي، أولى صفقات الفريق الأبيض.

وقال حسني في تصريحات خاصة "لمصراوي": "الاتفاق بين المقاصة والزمالك لضم مهند بكري مدافع الفريق في طريقه للحسم بعد مفاوضات مكثفة بين الناديين خلال الوقت الأخير.

وأضاف: "المفاوضات وصلت لنسبة 80% من الحسم، وجلسة أخيرة منتظرة لإتمام الصفقة بشكل نهائي".

واختتم فتحي: "اللاعب من أهم المواهب بالفريق وسيكون من العناصر الأساسية في الزمالك في حال إتمام الصفقة".

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