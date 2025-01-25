"ظهور الثنائي الجديد".. الإعلان عن قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز بالدوري

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كتب - يوسف محمد:

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، عن قائمة الفريق الرسمية لمواجهة بيراميدز في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويلاقي الأهلي نظيره بيراميدز غدًا، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إطار منافسات الجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري.

وجاءت قائمة المارد الأحمر للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، مصطفى العش، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد هاني، عمر كمال وكريم الدبيس.

خط الوسط: أكرم توفيق، عمرو السولية، مروان عطية، كريم نيدفيد، عمر الساعي، إمام عاشور، محمد مجدى أفشة، مصطفى أبو الخير، محمد عبد الله، حسين الشحات.

خط الهجوم: حمزة عبد الكريم، جراديسار.

وشهدت قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز غدًا، ضم الثنائي الجديد، مصطفى العش والسلوفيني جراديسار.

ويدخل الأهلي اللقاء وهو يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 19 نقطة، فيما يأتي فريق بيراميدز في صدارة الترتيب برصيد 20 نقطة.

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