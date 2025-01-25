ماجد سامي يكشف نسبة وادي دجلة في انتقال عمر مرموش إلى السيتي

كتب - يوسف محمد:

كشف ماجد سامي مالك نادي وادي دجلة، النسبة التي سوف يحصل عليها النادي، بعد انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكتب ماجد سامي، رسالة موجهة إلى أحد البرامج، جاءت كالتالي: "انا ماجد سامي اللي جايب أكلة سمك لشركائي، احتفالاً بنجاح إبن نادينا مرموش مش بمنحة التضامن، التي توازي 100 مليون جنيه مصر، أنفقنا 20 ضعفًا لها على نشاط كرة القدم في نادينا منذ أن تأسس سنة 2003 ميلادية".

وأضاف: "نادي وادي دجلة الذي يمتلك 15 فرعًا، في جمهورية مصر العربية وفرع في كينيا، يخدم 1.2 مليون مشترك ويدرب 60 ألف بطل وبطلة في 15 رياضة مختلفة، الذي بلغت إيراداته عام 2024 حوالي 6.5 مليار جنيه مصري، ما يجعل نسبة مكافئة انتقال عمر للسيتي 1.5% من دخل نادينا".

وانتقل عمر مرموش إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، قادمًا من فريق فرانكفورت الألماني، مقابل 80 مليون يورو.

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