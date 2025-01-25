قائمة بيراميدز لمواجهة الأهلي في الدوري الممتاز

كتب - محمد القرش:

أعلن الجهاز الفني لنادي بيراميدز بقيادة الكرواتي، كرونسلاف يورتشيتش، قائمة مباراة الأهلي المقرر لها غدا الأحد في الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على الأهلي في السابعة من مساء الأحد على استاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري.

قائمة بيراميدز لمواجهة الأهلي

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر.

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - كريم حافظ.

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا - إبراهيم عادل - رمضان صبحي.

خط الهجوم: فيستون ماييلي - يوسف أوباما.