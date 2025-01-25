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4 صور لمصطفى العش وجراديسار في مران الأهلي للمرة الأولى

07:32 م السبت 25 يناير 2025
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    جراديسار 1
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    العش
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    مصطفى العش
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كتب - يوسف محمد:

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية مساء اليوم السبت، استعدادًا لمواجهة فريق بيراميدز، غدًا في بطولة الدوري.

وشهد مران النادي الأهلي اليوم، حضور الثنائي الجديد، مصطفى العش المنضم إلى الفريق من نادي زد، السلوفيني نيجك جراديسار.

ويلاقي الأهلي نظيره بيراميدز غدًا، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على "ستاد القاهرة".

ويدخل الأهلي اللقاء وهو يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة، فيما يحتل بيراميدز صدارة جدول الترتيب برصيد 20 نقطة.

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