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"مفيش حد أحسن منه".. أبو تريكة يوجه رسالة إلى جوارديولا بشأن عمر مرموش

05:11 م السبت 25 يناير 2025

عمر مرموش لاعب مان سيتي

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كتبت-هند عواد:

وجه محمد أبو تريكة لاعب الأهلي السابق ومحلل قنوات بي إن سبورتس، رسالة إلى بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، بشأن المحترف المصري عمر مرموش، قبل مباراة اليوم ضد تشيلسي.

وقال محمد أبو تريكة في تصريحات عبر قناة بي إن سبورتس: "مفيش حد أحسن من مرموش في الثلث الهجومي، وظهر هذا في نصف الموسم الذي قضاه مع فرانكفورت في الدوري الألماني، مقارنة بلاعبي مانشستر سيتي، باستثناء هالاند، لهذا سيبدأ به جوارديولا".

وأضاف: "ارمي مرموش في النار وهتلاقيه، شاهدت فيديوهات مرموش في التدريبات، عنده ثقة في نفسه، فلا تخف عليه ارميه في النار، ابدأ به المباراة مثلما بدأت بسافينيو في أول مباراة له ضد تشيلسي، ولكن جوارديولا يحير".

وأتم أبو تريكة تصريحاته: "لا تخف على مرموش فهو لاعب كبير وشخصية كبيرة، يلعب في أي مكان، تحت المهاجم ويمين ويسار، وفي عمق الملعب مهاري، سريع، ذكي، هداف".

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محمد أبو تريكة جوارديولا عمر مرموش مانشستر سيتي تشيلسي
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