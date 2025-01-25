"على رأسهم العش وجراديشار".. مصدر يكشف لمصراوي قائمة الأهلي لمباراة بيراميدز

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كتب ـ رمضان حسن:

كشف مصدر عن القائمة التي استقر المدير الفني لفريق الأهلي مارسيل كولر عليها لخوض مباراة بيراميدز.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت أن القائمة ستضم صفقتي الأهلي الجديدتين مصطفى العش والسلوفيني نيجك جراديشار.

قائمة الأهلي لمباراة بيراميدز

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد - محمد هاني - كريم الدبيس - أكرم توفيق - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - مصطفى العش - خالد عبد الفتاح.

خط الوسط: عمرو السولية - كريم نيدفيد - محمد مجدي أفشة - مروان عطية - عمر الساعي - إمام عاشور - أحمد نبيل كوكا - مصطفى أبو الخير - محمد عبد الله - حسين الشحات.

خط الهجوم: نيجك جراديشار - سمير محمد - حمزة عبد الكريم.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

ويستضيف الأهلي نظيره بيراميدز عند السابعة من مساء يوم غد الأحد ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري.

ترتيب الأهلي وبيراميدز في الدوري

ويحتل فريق الأهلي قبل المباراة المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة بفارق نقطة عن بيراميدز المتصدر.

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