أول ظهور لزياد كمال بعد قطع إعارته من الزمالك

كتبت-هند عواد:

ظهر زياد كمال لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي للمرة الأولى في النادي في الظهور الأول للاعب، بعد قطع إعارته في الزمالك.

وأعلن الزمالك، في بيان رسمي، قطع إعارة زياد كمال وعودته إلى إنبي، ووقع اللاعب على مخالصة مالية، عقب حصوله على مستحقاته.

ونشر أيمن الشريعي صورته مع زياد كمال بجوار شعار إنبي، عبر صحفته الرسمية على موقع "إنستجرام"، وعلق: "زياد.. كمال النجاح".

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