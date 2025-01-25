مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
17:00

إيبسويتش تاون

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
19:30

تشيلسي

البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة

الزمالك

- -
18:00

الأهلي

الدوري الإسباني

بلد الوليد

- -
22:00

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

أول ظهور لزياد كمال بعد قطع إعارته من الزمالك

04:15 م السبت 25 يناير 2025

شعار نادي الزمالك

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

ظهر زياد كمال لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي للمرة الأولى في النادي في الظهور الأول للاعب، بعد قطع إعارته في الزمالك.

وأعلن الزمالك، في بيان رسمي، قطع إعارة زياد كمال وعودته إلى إنبي، ووقع اللاعب على مخالصة مالية، عقب حصوله على مستحقاته.

ونشر أيمن الشريعي صورته مع زياد كمال بجوار شعار إنبي، عبر صحفته الرسمية على موقع "إنستجرام"، وعلق: "زياد.. كمال النجاح".

زياد كمال وأيمن الشريعي

اقرأ أيضًا:

للتعرف على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

"فشل انضمامه للأهلي".. لاعب أجنبي على رادار الزمالك بالانتقالات الشتوية

الزمالك زياد كمال نادي إنبي نادي الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"على رأسهم العش وجراديشار".. مصدر يكشف لمصراوي قائمة الأهلي لمباراة بيراميدز

إعلان

إعلان