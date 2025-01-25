خالد عبد الفتاح يودع يوسف أيمن من المطار

كتبت-هند عواد:

ودع خالد عبد الفتاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، زميله في الفريق يوسف أيمن، بعد انتهاء إعارته مع الأحمر.

ويعود يوسف أيمن إلى الدحيل القطري، بعد انتهاء فترة إعارته إلى الأهلي، في الانتقالات الشتوية الحالية.

ونشر خالد عبد الفتاح صورته مع يوسف أيمن المطار، عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام": "توصل بالسلامة يا أخويا".

اقرأ أيضًا:

للتعرف على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

"فشل انضمامه للأهلي".. لاعب أجنبي على رادار الزمالك بالانتقالات الشتوية