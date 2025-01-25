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خالد عبد الفتاح يودع يوسف أيمن من المطار

03:43 م السبت 25 يناير 2025

خالد عبدالفتاح يودع يوسف أيمن

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كتبت-هند عواد:

ودع خالد عبد الفتاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، زميله في الفريق يوسف أيمن، بعد انتهاء إعارته مع الأحمر.

ويعود يوسف أيمن إلى الدحيل القطري، بعد انتهاء فترة إعارته إلى الأهلي، في الانتقالات الشتوية الحالية.

ونشر خالد عبد الفتاح صورته مع يوسف أيمن المطار، عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام": "توصل بالسلامة يا أخويا".

خالد عبدالفتاح يودع يوسف أيمن

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خالد عبد الفتاح النادي الأهلي يوسف أيمن
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