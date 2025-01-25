أول ظهور لمصطفى العش بقميص الأهلي

قرار غير متوقع من كولر قبل مواجهة الأهلي وبيراميدز

نشر علاء نظمي وكيل أعمال الوافد الجديد على صفوف الأهلي خلال الانتقالات الشتوية الجارية مصطفى العش صورًا يظهر بها موكله بقميص الأهلي.

وظهر علاء رفقة مصطفى العش بجانب محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي.

صفقة مصطفى العش

وكان النادي الأهلي قد أعلن مساء أمس الجمعة الحصول على توقيع اللاعب صاحب الـ 24 عاماً على سبيل الإعارة من نادي زد.

أرقام العش مع زد

وشارك اللاعب صاحب ال 24 عامًا رفقة فريق زد خلال الموسم الحالي، في 9 مباريات ولكنه لم يتمكن تسجيل أو صناعة أي هدف.

وبشكل عام شارك في 46 مباراة رفقة فريق زد، منذ الانضمام إلى صفوف الفريق في سبتمبر من عام 2023، لم يتمكن من صناعة أو تسجيل أي هدف أيضًا.

مسيرة مصطفى العش قبل الأهلي

مصطفى العش كان قد بدأ مسيرته بنادي كوم حمادة في محافظة البحيرة قبل أن ينتقل لصفوف المحلة في موسم 21/22 ثم انضم لصفوف زد في موسم 23/24.

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قرار غير متوقع من كولر قبل مواجهة الأهلي وبيراميدز