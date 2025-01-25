قرار من جروس للاعبي الزمالك قبل مواجهة الجونة

قرار غير متوقع من كولر قبل مواجهة الأهلي وبيراميدز

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

قرر المدير الفني السويسري لفريق الزمالك، كريستيان جروس، منح لاعبيه راحة عن التدريبات الجماعية اليوم السبت على أن يعاودوا التدريبات يوم غد الأحد تحضيراً لمواجهة الجونة.

وكان فريق الزمالك قد خسر بهدف نظيف على يد نظيره مودرن فيوتشر ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري ليخوض الفريق مرانًا جماعيًا باليوم التالي الجمعة.

موعد مباراة الزمالك والجونة في الدوري

ويستضيف فريق الزمالك نظيره الجونة عند الرابعة عصر يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري.

ترتيب الزمالك والجونة في الدوري

ويحتل فريق الزمالك قبل المباراة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة بفارق نقطة عن الأهلي صاحب المركز الثاني وثلاثة عن بيراميدز المتصدر.

وعلى الجانب الآخر يتذيل فريق الجونة جدول ترتيب المسابقة برصيد 6 نقاط بفارق نقطة عن مودرن فيوتشر صاحب المركز 17 ومثلها عن إنبي صاحب المركز 16.

اقرأ أيضًا:

للاطلاع على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

قرار غير متوقع من كولر قبل مواجهة الأهلي وبيراميدز