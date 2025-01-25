قرار غير متوقع من كولر قبل مواجهة الأهلي وبيراميدز

قرار من جروس للاعبي الزمالك قبل مواجهة الجونة

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر عن قرار اتخذه المدير الفني السويسري لفريق الأهلي، مارسيل كولر قبل مواجهة بيراميدز في الدوري.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت أن كولر طلب نقل المران الأخير للأهلي قبل مواجهة بيراميدز إلى ملاعب قطاع الناشئين في مدينة نصر بدلاً من الجزيرة.

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بالتنويه إلى أن قرار كولر يأتي لفرض مزيد من التركيز على اللاعبين.

وهو القرار الذي جاء بصورة غير متوقعة لسير التدريبات في الجزيرة؛ إذ لم تشهد أي مشكلة.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

ويستضيف الأهلي نظيره بيراميدز عند السابعة من مساء يوم غد الأحد ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري.

ترتيب الأهلي وبيراميدز في الدوري

ويحتل فريق الأهلي قبل المباراة المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة بفارق نقطة عن بيراميدز المتصدر.

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