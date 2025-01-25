ميدو يكشف عن 3 صفقات يحتاجها الزمالك

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"لديه مشكلة".. لاعب الأهلي السابق يتحدث عن كيفية الاستفادة من مصطفى العش

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف مدرب ولاعب الزمالك الأسبق، أحمد حسام ميدو، عن 3 صفقات يحتاجها الزمالك لتدعيم صفوفه خلال الفترة المقبلة.

وكتب ميدو، عبر حسابه منصة إكس، اليوم السبت:"الزمالك محتاج نمرة ٦ جامد بيعرف يحمي قلوب الدفاع ويعرف يغطي الأظهره بشكل جيد لما بيتقدموا مدافعين الزمالك متعريين بلغة الكورة".

وأضاف لاعب الزمالك الأسبق:"الأولويات التخلص من اللاعيبة اللي بتكلفك فلوس ومش بتستفيد منهم دفع مستحقات اللاعيبة والتعاقد مع مساك جامد ولاعيب نمرة ٦ تقيل عنده خبرة وجناح شمال جامد".

وأتم ميدو تدوينته بقوله:"وأخيرًا حسم موقف زيزو في أسرع وقت ممكن".

ترتيب الزمالك في الدوري المصري

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلي الوصيف وثلاثة نقاط عن بيراميدز المتصدر.

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