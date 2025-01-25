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موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي البطولة العربية للكرة الطائرة

10:36 ص السبت 25 يناير 2025
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    الأهلي والزمالك في الكرة الطائرة
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    الأهلي والزمالك للكرة الطائرة
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كتبت-هند عواد:

يلتقي الأهلي والزمالك في لقاء من نوع خاص، مساء اليوم السبت 25 يناير، في العاصمة القطرية الدوحة في إطار منافسات نهائي البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي البطولة العربية للكرة الطائرة

تقام مباراة الأهلي والزمالك في نهائي البطولة العربية للكرة الطائرة، في السادسة مساء اليوم السبت، على صالة نادي قطر.

وتأهل الزمالك إلى نهائي البطولة العربية للكرة الطائرة، بعد الفوز على الشرطة العراقي بنتيجة 3-2 في نصف نهائي البطولة.

ومن جانبه تأهل الأهلي إلى النهائي بعد الفوز على السيب العماني، مساء أمس، بنتيجة 3-2، وذلك بعدما تمكن من العودة في اللقاء.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي البطولة العربية للكرة الطائرة

تنقل مباراة الأهلي والزمالك في نهائي البطولة العربية للكرة الطائرة، على قناتي أون تايم سبورتس التي حصلت على حقوق بث المباراة، وقناة الكأس القطرية.

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الأهلي والزمالك موعد مباراة الأهلي والزمالك نهائي البطولة العربية للكرة الطائرة القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك
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