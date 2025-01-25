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"لديه مشكلة".. لاعب الأهلي السابق يتحدث عن كيفية الاستفادة من مصطفى العش

10:15 ص السبت 25 يناير 2025
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    مصطفى العش مدافع زد
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كتبت-هند عواد:

تحدث وليد صلاح الدين مدير الكرة بنادي زد ولاعب الأهلي السابق، عن إمكانية مصطفى العش، أولى صفقات الأحمر خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال صلاح الدين في تصريحاته عبر أون تايم سبورتس 2: "توجد استثناءات لفكرة حاجة اللاعبين لوقت للاندماج قبل المشاركة مع الفرق الجديدة، ويجب على مصطفى العش أن يفهم ما يحبه المدرب ويريده من طريقة اللعب".

وأضاف: "في الوضع الحالي للأهلي هناك العديد من الإصابات ولديه مشكلة حقيقية في مركز الظهير الأيسر ومن الوارد أن يشارك العش فيه، مثل الوضع الحالي للزمالك بإصابة حمزة المثلوثي ومحمود حمدي الونش في قلب الدفاع".

وواصل: "أرى أن مصطفى العش ومحمد إسماعيل ثنائي قلب دفاع زد هما الأفضل في مصر. سنهما صغير ولديهما استمرارية كبيرة في المباريات".

وأتم تصريحاته: "القصة ليست في الأداء فقط، إنما في الشخصية أيضا، وهذا أمر مهم في النادي الأهلي ويمكن أن يسبق الإمكانيات حتى".

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