احتفالات غريبة.. عندما وجه كهربا رسالة غامضة قبل مباراة الزمالك

كتبت-هند عواد:

دوما يسعى لاعبو كرة القدم، لتسجيل الأهداف المميزة، لكن لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فالاحتفال بالهدف، أصبح لا يقل أهمية عنه، سعيا لخطف الأضواء وعدسات الكاميرات أول لإرسال رسالة معينة.

ويقدم مصراوي، سلسلة لأغرب الاحتفالات في كرة القدم، منها احتفال محمود كهربا لاعب الأهلي المعار إلى الاتحاد الليبي.

احتفال غريب لكهربا قبل مباراة الزمالك

في مباراة الأهلي والاتحاد التي أقيمت على ملعب برج العرب، يوليو 2023، سجل محمود كهربا هدفا للأهلي، واحتفل بشكل مثير.

واتجه كهربا إلى عدسات الكاميرات بعد الهدف، وأرسل رسالة غير مباشرة، بالإشارة إلى "قطع اللسان"، وجاء هذا الاحتفال قبل مباراة الزمالك والأهلي، حينما أرسل الأبيض للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يطالب بإيقاف اللاعب من مباراة الثنائي، بسبب القضية التي رفعها عليه لرحيله عن الفريق.