مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
17:00

إيبسويتش تاون

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
19:30

تشيلسي

البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة

الزمالك

- -
18:00

الأهلي

الدوري الإسباني

بلد الوليد

- -
22:00

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

احتفالات غريبة.. عندما وجه كهربا رسالة غامضة قبل مباراة الزمالك

09:01 ص السبت 25 يناير 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    محمود عبد المنعم كهربا (1)
  • عرض 4 صورة
    محمود كهربا من سفر بعثة الأهلي إلى الجزائر
  • عرض 4 صورة
    احتفال إمام عاشور مع كهربا
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

دوما يسعى لاعبو كرة القدم، لتسجيل الأهداف المميزة، لكن لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فالاحتفال بالهدف، أصبح لا يقل أهمية عنه، سعيا لخطف الأضواء وعدسات الكاميرات أول لإرسال رسالة معينة.

ويقدم مصراوي، سلسلة لأغرب الاحتفالات في كرة القدم، منها احتفال محمود كهربا لاعب الأهلي المعار إلى الاتحاد الليبي.

احتفال غريب لكهربا قبل مباراة الزمالك

في مباراة الأهلي والاتحاد التي أقيمت على ملعب برج العرب، يوليو 2023، سجل محمود كهربا هدفا للأهلي، واحتفل بشكل مثير.

واتجه كهربا إلى عدسات الكاميرات بعد الهدف، وأرسل رسالة غير مباشرة، بالإشارة إلى "قطع اللسان"، وجاء هذا الاحتفال قبل مباراة الزمالك والأهلي، حينما أرسل الأبيض للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يطالب بإيقاف اللاعب من مباراة الثنائي، بسبب القضية التي رفعها عليه لرحيله عن الفريق.

كهربا الزمالك والأهلي احتفال غريب من كهربا احتفالات غريبة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

أمطار وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة