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ترتيب مجموعة مصر ببطولة العالم لكرة اليد للرجال 2025

07:30 ص السبت 25 يناير 2025
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شهدت منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة العالم لكرة اليد فوز منتخب مصر على نظيره سلوفينيا بنتيجة 26-25.

ويستعرض مصراوي جدول ترتيب مجموعة مصر ببطولة العالم لكرة اليد للرجال 2025

1-أيسلندا: 6 نقاط

2-مصر: 6 نقاط

3-كرواتيا: 6 نقاط

4-سلوفينيا: 4 نقاط

5-الأرجنتين: نقطتين

6-الرأس الأخضر: صفر

ويخوض منتخب مصر لكرة اليد آخر مباراة في دور المجموعات أمام فريق الرأس الأخضر يوم الأحد في تمام الساعة 7:00 مساء.

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منتخب مصر لكرة اليد ترتيب بطولة العالم لكرة اليد للرجال 2025 كرة يد بطولة العالم لكرة اليد
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