ترتيب مجموعة مصر ببطولة العالم لكرة اليد للرجال 2025
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شهدت منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة العالم لكرة اليد فوز منتخب مصر على نظيره سلوفينيا بنتيجة 26-25.
ويستعرض مصراوي جدول ترتيب مجموعة مصر ببطولة العالم لكرة اليد للرجال 2025
1-أيسلندا: 6 نقاط
2-مصر: 6 نقاط
3-كرواتيا: 6 نقاط
4-سلوفينيا: 4 نقاط
5-الأرجنتين: نقطتين
6-الرأس الأخضر: صفر
ويخوض منتخب مصر لكرة اليد آخر مباراة في دور المجموعات أمام فريق الرأس الأخضر يوم الأحد في تمام الساعة 7:00 مساء.
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