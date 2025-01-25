موعد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
تقام اليوم السبت 25 يناير العديد من المباريات، في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم.
وجاء جدول مباريات اليوم كالاتي:
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز:
بورنموث ضد نتونجهام فورست..5:00 مساء.. بي أن سبورت اكستر 1
برايتون ضد إيفرتون..5:00 مساء.. بي ان سبورت اكسترا 3
ليفربول ضد إبسويتش تاون..5:00 مساء.. بي ان سبورت 1
ساوثهامبتون ضد نيوكاسل يونايتد..5:00 مساء.. بي ان سبورت اكسترا 2
وولفرهامبتون ضد ارسنال..5:00 مساء.. بي ان سبورت 2
مانشستر سيتي ضد تشيلسي..5:00 مساء.. بي ان سبورت 1
مواعيد مباريات الدوري الألماني الممتاز:
لايبزيج ضد بايرليفركوزن..4:30 مساء.. بي ان سبورت 6
بوروسيا دورتموند ضد فيردر بريمن..4:30 مساء.. بي ان سبورت 8
فرايبورج ضد بايرن ميونخ..4:30 مساء.. بي ان سبورت 5
أوجسبورج ضد هايدنهايم..4:30 مساء.. بي ان سبورت
ماينز ضد شتوتجارت..4:30 مساء.. بي ان سبورت 9
بوروسيا مونشنغلادباخ ضد بوخوم..7:30 مساء.. بي ان سبورت 5
مواعيد مباريات الدوري الإسباني الممتاز:
ريال مايوركا ضد ريال بيتيس..3:00 مساء.. بي ان سبورت 3
أتلتيكو مدريد ضد فياريال..5:15 مساء.. بي ان سبورت 3
إشبيلية ضد إسبانيول..7:30 مساء.. بي ان سبورت 3
بلد الوليد ضد ريال مدريد..10:00 مساء.. بي ان سبورت 1
مواعيد مباريات اليوم الدوري الإيطالي الممتاز:
كومو ضد أتلانتا..4:00 مساء.. أبوظبي بريميوم 1
نابولي ضد يوفنتوس..7:00 مساء.. أبوظبي بريميوم 1
إمبولي ضد بولونيا..9:45 مساء.. أبوظبي بريميوم 1
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي الممتاز:
موناكو ضد ستاد رين..6:00 مساء.. بي ان سبورت 4
ستراسبورج ضد ليل..8:00 مساء.. بي ان سبورت 2
باريس سان جيرمان ضد ستاد ريمس..10:05 مساء.. بي ان سبورت 4
مواعيد الدوري السعودي الممتاز:
الخلود ضد الرائد..3:50 مساء.. SSC 1
الأخدود ضد الخليج..5:30 مساء.. SSC اكسترا 1
الوحدة ضد الاتفاق..7:00 مساء.. SSC 1
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