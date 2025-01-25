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موعد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

09:00 ص السبت 25 يناير 2025

ليفربول ضد نوتنجهام فورست

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تقام اليوم السبت 25 يناير العديد من المباريات، في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم.

وجاء جدول مباريات اليوم كالاتي:

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز:

بورنموث ضد نتونجهام فورست..5:00 مساء.. بي أن سبورت اكستر 1

برايتون ضد إيفرتون..5:00 مساء.. بي ان سبورت اكسترا 3

ليفربول ضد إبسويتش تاون..5:00 مساء.. بي ان سبورت 1

ساوثهامبتون ضد نيوكاسل يونايتد..5:00 مساء.. بي ان سبورت اكسترا 2

وولفرهامبتون ضد ارسنال..5:00 مساء.. بي ان سبورت 2

مانشستر سيتي ضد تشيلسي..5:00 مساء.. بي ان سبورت 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني الممتاز:

لايبزيج ضد بايرليفركوزن..4:30 مساء.. بي ان سبورت 6

بوروسيا دورتموند ضد فيردر بريمن..4:30 مساء.. بي ان سبورت 8

فرايبورج ضد بايرن ميونخ..4:30 مساء.. بي ان سبورت 5

أوجسبورج ضد هايدنهايم..4:30 مساء.. بي ان سبورت

ماينز ضد شتوتجارت..4:30 مساء.. بي ان سبورت 9

بوروسيا مونشنغلادباخ ضد بوخوم..7:30 مساء.. بي ان سبورت 5

مواعيد مباريات الدوري الإسباني الممتاز:

ريال مايوركا ضد ريال بيتيس..3:00 مساء.. بي ان سبورت 3

أتلتيكو مدريد ضد فياريال..5:15 مساء.. بي ان سبورت 3

إشبيلية ضد إسبانيول..7:30 مساء.. بي ان سبورت 3

بلد الوليد ضد ريال مدريد..10:00 مساء.. بي ان سبورت 1

مواعيد مباريات اليوم الدوري الإيطالي الممتاز:

كومو ضد أتلانتا..4:00 مساء.. أبوظبي بريميوم 1

نابولي ضد يوفنتوس..7:00 مساء.. أبوظبي بريميوم 1

إمبولي ضد بولونيا..9:45 مساء.. أبوظبي بريميوم 1

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي الممتاز:

موناكو ضد ستاد رين..6:00 مساء.. بي ان سبورت 4

ستراسبورج ضد ليل..8:00 مساء.. بي ان سبورت 2

باريس سان جيرمان ضد ستاد ريمس..10:05 مساء.. بي ان سبورت 4

مواعيد الدوري السعودي الممتاز:

الخلود ضد الرائد..3:50 مساء.. SSC 1

الأخدود ضد الخليج..5:30 مساء.. SSC اكسترا 1

الوحدة ضد الاتفاق..7:00 مساء.. SSC 1

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