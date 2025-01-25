مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
17:00

إيبسويتش تاون

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
19:30

تشيلسي

البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة

الزمالك

- -
18:00

الأهلي

الدوري الإسباني

بلد الوليد

- -
22:00

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

مواعيد مباريات الأهلي في شهر فبراير القادم

05:31 ص السبت 25 يناير 2025
  • عرض 19 صورة
  • عرض 19 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 19 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 19 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 19 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 19 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 19 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 19 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 19 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 19 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 19 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 19 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 19 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 19 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 19 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 19 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 19 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 19 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 19 صورة
    تدريبات الأهلي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد عبد السلام:

ينتظر فريق الأهلي العديد من المباريات الهامة خلال شهر فبراير على مستوى بطولة الدوري.

ويحتل فريق الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة بفارق نقطة عن بيراميدز المتصدر بعد مرور 9 جولات.

ويبتقى للأهلي مباراة في شهر يناير الجاري مساء يوم الأحد ستجمعه بنظيره بيراميدز ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري.

مواعيد مباريات الأهلي في شهر فبراير

1- مودرن سبورت ضد الأهلي.. 2 فبراير

2- الأهلي ضد بتروجيت.. 6 فبراير

3- الأهلي ضد غزل المحلة.. 11 فبراير

4- الإسماعيلي ضد الأهلي.. 16 فبراير

5- الأهلي ضد الزمالك.. 22 فبراير

6- حرس الحدود ضد الأهلي.. 26 فبراير

اقرأ أيضًا:

للاطلاع على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

"راقصة نرويجية".. من هي هيلين سبيلينج زوجة أوديجارد نجم أرسنال؟

مباريات الأهلي في فبراير مواعيد مباريات الأهلي الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

أمطار وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة