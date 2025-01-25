مواعيد مباريات الأهلي في شهر فبراير القادم

شوبير يوضح موقف الأهلي من قيد علي معلول

كتب - محمد عبد السلام:

ينتظر فريق الأهلي العديد من المباريات الهامة خلال شهر فبراير على مستوى بطولة الدوري.

ويحتل فريق الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة بفارق نقطة عن بيراميدز المتصدر بعد مرور 9 جولات.

ويبتقى للأهلي مباراة في شهر يناير الجاري مساء يوم الأحد ستجمعه بنظيره بيراميدز ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري.

مواعيد مباريات الأهلي في شهر فبراير

1- مودرن سبورت ضد الأهلي.. 2 فبراير

2- الأهلي ضد بتروجيت.. 6 فبراير

3- الأهلي ضد غزل المحلة.. 11 فبراير

4- الإسماعيلي ضد الأهلي.. 16 فبراير

5- الأهلي ضد الزمالك.. 22 فبراير

6- حرس الحدود ضد الأهلي.. 26 فبراير

اقرأ أيضًا:

للاطلاع على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

"راقصة نرويجية".. من هي هيلين سبيلينج زوجة أوديجارد نجم أرسنال؟