خطيبة مصطفى العش تحتفل معه بالانتقال للأهلي

"من جبال أوروبا الباردة".. الأهلي يعلن التعاقد مع ثاني الصفقات الشتوية

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احتفلت ندى الرامي خطيبة الوافد الجديد على الأهلي مصطفى العش بانتقال للقلعة الحمراء بنشر صور معه عبر حسابها بمنصة انستجرام بطريقة Story.

وأعاد المدافع الجديد للنادي الأهلي نشر الصور عبر حسابه مدوناً:"كل حياتي والله".

وكان اللاعب صاحب الـ 24 عامًا قد احتفل بحفل خطبته في أجواء أسرية في شهر ديسمبر الماضي.

يذكر أن الأهلي قد أعلن مساء أمس الجمعة التعاقد مع مصطفى العش على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

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