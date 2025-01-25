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خطف فريق كرة السلة بالنادي الأهلي فوزًا قاتلاً أمام نظيره الزمالك خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري السوبر رجال للموسم الحالي 2024/25.

واستطاع الأهلي الذي ظلّ متأخرًا بفترات المباراة الثلاثة الفوز في اللحظات الأخيرة بنتيجة 73-72 خلال المباراة التي استضافها الزمالك على صالة عبد الرحمن فوزي.

جاءت أشواط المباراة كالتالي:

الشوط الأول: 18-8 للزمالك

الشوط الثاني:39-30 للزمالك

الشوط الثالث: 58-50 للزمالك

الشوط الرابع: 73-72 للأهلي

وتقام المباريات بنظام الذهاب والعودة حيث تقام مباراة العودة يوم 24 مارس على صالة الأهلي في الجزيرة.

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