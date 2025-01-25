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شوبير يوضح موقف الأهلي من قيد علي معلول

12:12 ص السبت 25 يناير 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    علي معلول
  • عرض 12 صورة
    علي معلول
  • عرض 12 صورة
    علي معلول لاعب الأهلي
  • عرض 12 صورة
    التونسي علي معلول
  • عرض 12 صورة
    علي معلول يعود لتدريبات الأهلي
  • عرض 12 صورة
    علي معلول يعود لتدريبات الأهلي
  • عرض 12 صورة
    علي معلول يعود لتدريبات الأهلي
  • عرض 12 صورة
    أليوم يدانج وعلي معلول
  • عرض 12 صورة
    علي معلول لاعب الأهلي
  • عرض 12 صورة
    علي معلول
  • عرض 12 صورة
    علي معلول لاعب الأهلي
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كشف أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق ومقدم البرامج الحالي، عن موقف مجلس إدارة القلعة الحمراء من قيد المحترف التونسي علي معلول بقائمة الفريق بالموسم الجاري.

وأوضح شوبير، خلال حلقة برنامجه حارس الأهلي مساء الجمعة، أن الأهلي سيضم معلول لقائمته في حالة واحدة وهي ضمه لمحترفين اثنين آخرين.

وأشار شوبير إلى أن الأهلي إذ نجح في التعاقد مع ثلاثة لاعبين أجانب فلن يُقيد معلول بقائمته.

وأتم شوبير تصريحاته بالتنويه إلى أن هناك أصوات في المجلس ترغب في استمرار علي معلول ولكن يتم النظر لاحتياجات الفريق وطلبات المدير الفني مارسيل كولر.

وكان علي معلول قد تعرض لإصابة بقطع في وتر أكيليس في مايو 2024 بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي جعلت الأهلي يرفع اسمه من قائمته.

يذكر أن الأهلي قد أعلن يوم أمس الجمعة إتمام التعاقد مع مدافع زد مصطفى شوبير على سبيل الإعارة والمهاجم السلوفيني نيجك جراديسيار قادمًا من فريق فيهرهافر المجري.

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علي معلول الأهلي صفقات الأهلي
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