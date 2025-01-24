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قصة صورة نادرة لمصطفى العش بقميص الأهلي قبل توقيعه

11:18 م الجمعة 24 يناير 2025
  • عرض 1 صورة
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة نادرة للوافد الجديد على صفوف الأهلي مصطفى العش وهو بقميص القلعة الحمراء قبل التوقيع للنادي.

وكان النادي الأهلي قد أعلن في وقت سابق من اليوم الجمعة الحصول على توقيع اللاعب صاحب الـ 24 عاماً على سبيل الإعارة من نادي زد.

وارتدى مصطفى العش الصورة حين كان لاعبًا بصفوف كوم حمادة بمحافظة البحيرة؛ حيث وُلد.

وكان اللاعب قد رحلّ عن صفوف كوم حمادة في موسم 21/22 لصفوف المحلة ومنه بعد موسمين لنادي زد.

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