"من جبال أوروبا الباردة".. الأهلي يعلن التعاقد مع ثاني الصفقات الشتوية

صفقات الأهلي بالانتقالات الشتوية لا صوت يعلوا عليها داخل جدران النادي الأهلي وبين جماهير الفريق وعلى منصات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الحالية في ظل المستويات التي يظهر بها لاعبو القلعة الحمراء.

وكشف النادي الأهلي مساء اليوم الإثنين النقاب عن الصفقات الشتوية التي أبرمها بصورة رسمية حتى الآن.

رسميًا.. الأهلي يعلن أولى صفقاته الشتوية

أعلن النادي الأهلي بشكل رسمي التعاقد مع المدافع مصطفى العش، قادمًا من فريق زد على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر حتى نهاية الموسم، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا



أبرز 9 معلومات عن السلوفيني نيج جراديسار صفقة الأهلي المحتملة

للتعرف عن قرب على اللاعب السلوفيني نيج جراديسار القادم فيهيرفار الذي يلعب في الدوري المجري.. اضغط هنا

أحمد شوبير يثير الجدل بمنشور عن صفقات الأهلي

أشار أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق ومقدم البرامج الحالي، إلى اقتراب النادي، من الإعلان بشكل رسمي عن عدد من الصفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

أهداف صفقة الأهلي الجديدة نيجيك جراديسار

ولمشاهدة أهداف اللاعب السلوفيني نيجيك جراديسار.. اضغط هنا

"من جبال أوروبا الباردة".. الأهلي يعلن التعاقد مع ثاني الصفقات الشتوية

أعلن النادي الأهلي بشكل رسمي التعاقد مع اللاعب السلوفيني نيجك جراديسيار، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، قادمًا من فريق فيهرهافر المجري، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا





قناة الأهلي تثير الجدل بخصوص إعلان الصفقات ببرنامج أحمد شوبير

أعلنت الحسابات الرسمية لقناة الأهلي عبر منصات التواصل الاجتماعي عن حلقة خاصة من برنامج "حارس الأهلي" اليوم الجمعة الذي يُقدمه الإعلامي وحارس مرمى فريق الأهلي السابق أحمد شوبير، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

زد يُعلن رسميًا رحيل لاعبه مصطفى العش

وكان نادي زد قد أعلن بصورة رسمية رحيل لاعبه مصطفى العش عن صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

نجم زد يعلن انتقال زميله إلى النادي الأهلي

أعلن مصطفى زيكو لاعب فريق زد، انتقال زميله بالفريق مصطفى العش إلى صفوف النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

"البداية في مركز شباب".. من هو مصطفى العش صفقة الأهلي الجديدة؟

حسم النادي الأهلي، التعاقد مع مدافع فريق زد مصطفى العش، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، لمزيد من التفاصيل عن اللاعب..اضغط هنا

"تكلفتها 26 مليون".. تفاصيل صفقة إعارة مصطفى العش للأهلي

أنهى النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع مدافع نادي زد، مصطفى العش، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لمزيد من التفاصيل..اضغط هنا

تمهيدا للإعلان الرسمي.. وصول صفقة النادي الأهلي للقاهرة

يستعد مجلس إدارة النادي الأهلي لإبرام أولى صفقات تدعيم الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لمزيد من التفاصيل..اضغط هنا

أهداف صفقة الأهلي الجديدة نيجيك جراديسار

ولمشاهدة أهداف اللاعب السلوفيني نيجيك جراديسار.. اضغط هنا