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رسميًا.. الأهلي يعلن أولى صفقاته الشتوية

10:30 م الجمعة 24 يناير 2025
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    مصطفى العش
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    مصطفى العش لاعب زد
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أعلن النادي الأهلي بشكل رسمي التعاقد مع المدافع مصطفى العش، قادمًا من فريق زد على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر حتى نهاية الموسم.

الأهلي يعلن أولى صفقاته الشتوية

ونشر الحساب الرسمي لقناة النادي الأهلي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقًا، صورة للعش وكتب: "أولى صفقات الأهلي الشتوية، مصطفى العش أهلاوي".

كما نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، إنتقال إعارة العش بشكل رسمي إلى النادي الأهلي.

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