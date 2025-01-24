رسميًا.. الأهلي يعلن أولى صفقاته الشتوية

كل ما تريد معرفته عن صفقات الأهلي الجديدة (صور وفيديو)

"من جبال أوروبا الباردة".. الأهلي يعلن التعاقد مع ثاني الصفقات الشتوية

أعلن النادي الأهلي بشكل رسمي التعاقد مع المدافع مصطفى العش، قادمًا من فريق زد على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر حتى نهاية الموسم.

الأهلي يعلن أولى صفقاته الشتوية

ونشر الحساب الرسمي لقناة النادي الأهلي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقًا، صورة للعش وكتب: "أولى صفقات الأهلي الشتوية، مصطفى العش أهلاوي".

كما نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، إنتقال إعارة العش بشكل رسمي إلى النادي الأهلي.