قناة الأهلي تثير الجدل بخصوص إعلان الصفقات ببرنامج أحمد شوبير

أعلنت الحسابات الرسمية لقناة الأهلي عبر منصات التواصل الاجتماعي عن حلقة خاصة من برنامج "حارس الأهلي" اليوم الجمعة الذي يُقدمه الإعلامي وحارس مرمى فريق الأهلي السابق أحمد شوبير.

وهي الحلقة التي تتزامن مع حسم النادي الأهلي لصفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لذا تم الربط بينها وبين إعلان الصفقات خلال الحلقة.

موعد حلقة برنامج حارس الأهلي

وستُذاع الحلقة عند العاشرة من مساء اليوم على قناة الأهلي.

صفقات الأهلي بالانتقالات الشتوية

صفقات الأهلي بالانتقالات الشتوية قد تبدأ بالإعلان عن التعاقد مع مدافع فريق زد مصطفى العش بعدما توصل مسؤولو القلعة الحمراء لاتفاق لضمه خلال الساعات القليلة الماضية، بحسب تصريحات مصدر مطلع على سير الصفقة لمصراوي.

وسيكون التعاقد مع مصطفى العش، بحسب المصدر ذاته، حتى نهاية مشاركة الأهلي ببطولة كأس العالم للأندية ـ لمدة 6 أشهر ـ ولكن بدون شرط أحقية الشراء عقب انتهاء فترة الإعارة.

صفقات الأهلي بالانتقالات الشتوية لن تتوقف عند مصطفى العش بل أوضح المصدر أن مسؤولي القلعة الحمراء قد توصلوا لاتفاق مبدئي للتعاقد مع السلوفيني نيجك جراديشار مهاجم نادي فيهرفار المجري؛ إذ يستعد اللاعب للخضوع للكشف الطبي قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي أن الأهلي اتفق مع النادي المجري على حصوله على مليون و 200 ألف دولار على أن يحصل اللاعب في الستة أشهر الأولى من عقده على 350 ألف دولار، ثم 700 ألف دولار بالموسم الأول تزيد بنسبة 10%.

ويفاوض الأهلي كذلك الجناح الأيسر البرازيلي إيفرتون دي سيلفا المحترف بصفوف بانيك أوسترافا التشيكي؛ إذ وصلت النقاشات بين أطراف الصفقة لمراحل متقدمة ولكن لم يتم الحسم بعد لينتظر جمهور القلعة الحمراء إعلان صفقات الأهلي بالانتقالات الشتوية خلال الفترة المقبلة قبل غلق باب القيد.

متى يبدأ سوق الانتقالات الشتوية 2025؟

وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد برئاسة هاني أبو ريدة قد قرر في ديسمبر الماضي بعد اجتماع له مد فترة الانتقالات الشتوية 2025 التي بدأت في مطلع شهر يناير الجاري حتى 8 فبراير 2025.

هذا بعدما كانت فترة الانتقالات الشتوية بمصر تنطلق مع بداية شهر يناير من كل عام حتى آخر يوم من الشهر ذاته.

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