"البداية في مركز شباب".. من هو مصطفى العش صفقة الأهلي الجديدة؟

عمر السولية يحتفل اليوم 24 يناير بذكرى توقيعه للنادي الأهلي في عام 2016 قادماً من نادي الشعب الإماراتي.

عمر السولية كان قد انضم لصفوف الشعب الإماراتي خلال الانتقالات الشتوية لموسم 2015/16 قبل أن يرحل في الانتقالات الشتوية للنادي الأهلي ويبدأ قصته المستمرة حتى الآن.

أرقام عمرو السولية مع الأهلي

وخاض اللاعب مع الأهلي 331 مباراة بمختلف البطولات؛ إذ سجل خلالها 33 هدفًا فيما أرسل 29 تمريرة حاسمة لزملائه.

وهي المسيرة التي جعلت السولية القائد الرابع بفريق الأهلي بعدما سجلّ أول مشاركة له بقميص الفريق يوم 13 فبراير 2016.

ترتيب قادة فريق الأهلي

ويتصدر قائمة قادة الأهلي بالفريق الحالي حارس المرمى محمد الشناوي بعدما سجّل ظهوره الأول بقميص الأهلي في 6 مايو 2008 ويأتي بعده رامي ربيعة الذي ظهر لأول مرة بقميص الأهلي يوم 21 ديسمبر 2010 ثم محمد هاني الذي ظهر لأول مرة بقميص الأهلي يوم 18 أكتوبر 2014.

بطولات عمرو السولية

وحصد لاعب الوسط صاحب الـ 34 عاماً بقميص الأهلي 7 بطولات دوري بجانب 4 بطولات كأس مصر بالإضافة إلى 5 بطولات سوبر مصري وبطلوتين سوبر أفريقي و 4 بطولات دوري أبطال أفريقيا.

مسقط رأس عمرو السولية

السولية وُلد بقرية منية سمنود التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية؛ حيث كانت بدايته للكرة قبل أن ينضم لناشئين نادي الإسماعيلي ويتدرج بالقطاع حتى تم تصعيده للفريق الأول في موسم 09/010.

وظلّ اللاعب الدولي بقميص الإسماعيلي حتى رحلّ في موسم 16/15 لصفوف الشعب الإماراتي ومنه لنادي الأهلي.

عمرو السولية وزوجته وأولاده

وتزوّج السولية بالتزامن مع انتقاله للأهلي بعدما استمرت فترة الخطوبة لمدة 4 سنوات؛ حيث كان لاعبًا بصفوف الإسماعيلي وهي كانت مازالت تدرس.

وأشار اللاعب ـ خلال حوار تلفزيوني سابق له ـ إلى أنهما عقدا القران ثم وقع لصفوف الأهلي، مضيفًا:"هدير أول واحدة تقف معي ودائما تساعدني في الخروج من المواقف الصعبة هي وبناتي، وأحلى شيء حدث في حياتي أنني تزوجتها، ربنا يخليهالي".

وأوضح لاعب الوسط أنه فاجأ زوجته هدير مندور خلال حفل الزفاف بأن يكون المطرب هو رامي صبري مطربها المُفضل.

ورُزق اللاعب من زيجته بطفلتيه ليلي وصوفيا؛ حيث يحرص على نشر صور تجمعهما سويًا عبر حساباته بمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

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