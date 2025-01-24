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موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي البطولة العربية لكرة الطائرة والقنوات الناقلة

09:27 م الجمعة 24 يناير 2025

مباراة سابقة بين فريقي كرة الطائرة للأهلي والزمالك

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ضربّ الأهلي موعدًا في نهائي النسخة الجارية من البطولة العربية لكرة الطائرة مع غريمه الزمالك.

الأهلي كان قد تأهل إلى نهائي البطولة العربية لكرة الطائرة بعد فوزه على نظيره السيب العماني بنتيجة 3-2 خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة.

وعلى الجانب الآخر كان قد سبقه الزمالك وحصد بطاقة التأهل إلى النهائي في وقت سابق من اليوم بعدما فاز على الشرطة القطري بنتيجة 3-2.

موعد مباراة الأهلي والزمالك بنهائي البطولة العربية لكرة الطائرة

ومن المقرر أن تُقام المباراة عند السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على صالة نادي قطر بالعاصمة الدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك بنهائي البطولة العربية لكرة الطائرة

وستُنقل مباراة الأهلي والزمالك في نهائي البطولة العربية لكرة الطائرة عبر قناة الكأس 5

يذكر أن دولة قطر تستضيف منافسات النسخة الجارية من البطولة خلال الفترة من 16 إلى 25 يناير الجاري.

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