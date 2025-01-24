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أول 3 صور لرمضان صبحي مع ابنه الجديد

08:42 م الجمعة 24 يناير 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    رمضان صبحي وابنه رحيم
  • عرض 3 صورة
    رمضان صبحي وابنه رحيم
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شارك لاعب نادي بيراميدز رمضان صبحي متابعيه عبر منصات التواصل الاجتماعي صورًا احتفاله بقدوم ابنه الجديد.

وشر صبحي عبر حسابه بمنصة انستجرام 3 صور لابنه مُذيلاً إياهها بتعليق:"رحيم رمضان صبحي 23 يناير 2025".

أولاد رمضان صبحي

ويمتلك صبحي، من زوجته حبيبة إكرامي، طفلين الأكبر هو زين والذي ولد في عام 2019، أما الطفل الثاني هو رحيم، الذي ولد منذ ساعات قليلة.

زواج رمضان صبحي وحبيبة إكرامي

وكان رمضان صبحي صاحب الـ 28 عاماً قد تزوّج من حبيبة إكرامي شقيقة حارس مرمى الأهلي السابق شريف إكرامي وابنة عملاق حراسة المرمى السابق بالنادي الأهلي والمدرب إكرامي الشحات في عام 2017.

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