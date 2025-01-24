إمام عاشور يوجه رسالة لحمزة المثلوثي بعد إصابته

"البداية في مركز شباب".. من هو مصطفى العش صفقة الأهلي الجديدة؟

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

ساند لاعب الأهلي إمام عاشور زميله السابق بالزمالك حمزة المثلوثي عقب إصابة الأخير بقطع في الرباط الصليبي.

رسالة إمام عاشور لحمزة المثلوثي

ونشر إمام عاشور عبر حسابه بمنصة إنستجرام بطريقة Story صورة لحمزة المثلوثي مدونًا:"ألف سلامة عليك ياحبيبي ترجع أحسن من الأول إن شاء الله".

إصابة حمزة المثلوثي بالرباط الصليبي

وكان محمد أسامة طبيب نادي الزمالك قد أوضح في تصريحات خاصة لمصراوي في وقت سابق أن نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها حمزة المثلوثي عقب إصابته خلال مباراة مودرن سبورت أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

نتيجة مباراة الزمالك ومودرن سبورت

وخسر الزمالك بهدف نظيف أمام مودرن سبورت خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الخميس ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

أرقام حمزة المثلوثي مع الزمالك في موسم 24/25

وكان المثلوثي قد شارك بقميص الزمالك خلال الموسم الجاري 2024/25 بـ 39 مباراة صنع خلالها 3 أهداف خلال 3285 دقيقة لعب.

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