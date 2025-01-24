مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم لكرة اليد

مصر

26 25
19:00

سلوفينيا

بطولة العالم لكرة اليد

كرواتيا

12 5
21:30

ايسلندا

البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة

نادي الشرطة القطري

2 3
15:00

الزمالك

البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة

الأهلي

3 2
17:30

السيب العماني

الدوري الإسباني

لاس بالماس

- -
22:00

أوساسونا

جميع المباريات

إعلان

إمام عاشور يوجه رسالة لحمزة المثلوثي بعد إصابته

08:31 م الجمعة 24 يناير 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    التونسي حمزة المثلوثي لاعب نادي الزمالك
  • عرض 12 صورة
    حمزة المثلوثي لاعب الزمالك
  • عرض 12 صورة
    حمزة المثلوثي
  • عرض 12 صورة
    حمزة المثلوثي
  • عرض 12 صورة
    حمزة المثلوثي في تدريبات الزمالك
  • عرض 12 صورة
    إمام عاشور ينفخ بالونة بيضاء
  • عرض 12 صورة
    احتفال إمام عاشور بالبالون
  • عرض 12 صورة
    إمام عاشور وأفشة
  • عرض 12 صورة
    إمام عاشور بعد هدفه في سموحة
  • عرض 12 صورة
    احتفال إمام عاشور مع حسين الشحات وأفشة
  • عرض 12 صورة
    احتفال إمام عاشور بالبالون
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

ساند لاعب الأهلي إمام عاشور زميله السابق بالزمالك حمزة المثلوثي عقب إصابة الأخير بقطع في الرباط الصليبي.

رسالة إمام عاشور لحمزة المثلوثي

ونشر إمام عاشور عبر حسابه بمنصة إنستجرام بطريقة Story صورة لحمزة المثلوثي مدونًا:"ألف سلامة عليك ياحبيبي ترجع أحسن من الأول إن شاء الله".

إصابة حمزة المثلوثي بالرباط الصليبي

وكان محمد أسامة طبيب نادي الزمالك قد أوضح في تصريحات خاصة لمصراوي في وقت سابق أن نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها حمزة المثلوثي عقب إصابته خلال مباراة مودرن سبورت أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

نتيجة مباراة الزمالك ومودرن سبورت

وخسر الزمالك بهدف نظيف أمام مودرن سبورت خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الخميس ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

أرقام حمزة المثلوثي مع الزمالك في موسم 24/25

وكان المثلوثي قد شارك بقميص الزمالك خلال الموسم الجاري 2024/25 بـ 39 مباراة صنع خلالها 3 أهداف خلال 3285 دقيقة لعب.

اقرأ أيضًا:

للاطلاع على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

زد يُعلن رسميًا رحيل لاعبه مصطفى العش

إمام عاشور إصابة حمزة المثلوثي بقطع في الرباط الصليبي حمزة المثلوثي أرقام حمزة المثلوثي مع الزمالك الزمالك الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أول 3 صور لرمضان صبحي مع ابنه الجديد

إعلان

إعلان

الأرصاد تكشف عن تزايد فرص سقوط الأمطار في هذا الموعد