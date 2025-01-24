زد يُعلن رسميًا رحيل لاعبه مصطفى العش

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي زد بصورة رسمية رحيل لاعبه مصطفى العش عن صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ونشر نادي زد بيان مُقتضب مساء اليوم الجمعة جاء:"انتهاء صفقة إعارة لاعبنا مصطفى العش.. الإعلان بعد قليل".

راتب مصطفى العش مع الأهلي

وكان مصدر مسؤول بالنادي الأهلي، قد أوضح لمصراوي، أنهم نجحوا في الحصول على خدمات لاعب زد مصطفى العش على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر مقابل حصول اللاعب على 6 مليون جنيه مصري.

قيمة صفقة انتقال مصطفى العش للأهلي

وأشار المصدر ذاته إلى أن نادي زد سيحصل على 20 مليون جنيه مصري مقابل الموافقة على إعارة اللاعب 6 أشهر على أن يدفع الأهلي إذا أراد ضم اللاعب بصورة نهائية مبلغ قدره 80 مليون جنيه.

أرقام مصطفى العش مع زد

المدافع صاحب الـ 24 عاماً كان كان قد شارك مع زد خلال الموسم الجاري بـ 9 مباريات بواقع 810 دقيقة لعب.

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