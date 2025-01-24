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كتب - يوسف محمد:

حسم النادي الأهلي، التعاقد مع مدافع فريق زد مصطفى العش، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

وكان مصدر كشف في تصريحات خاصة لمصراوي، أن النادي الأهلي اتفق مع زد على ضم اللاعب، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، مع عدم وجود بند أحقية الشراء.

من هو مصطفى العش؟

ويبلغ العش من العمر 24 عامًا، فهو من مواليد 11 أكتوبر 2000.

وبدأ صاحب ال 24 عامًا مشواره في كرة القدم، من بوابة فريق مركز شباب كوم حمادة، في دوري الدرجة الثالثة المصري، قبل أن ينتقل إلى زعيم الفلاحين غزل المحلة، في عام 2021.

واستمر اللاعب في صفوف غزل المحلة لمدة موسمين، شارك خلالهم في 59 مباراة، تمكن من تسجيل هدف واحد وتقديم تمريرة حاسمة، قبل الانتقال إلى فريق زد.

وتبلغ القيمة التسويقية للاعب صاحب ال 24 عامًا، 600 ألف يورو.

مسيرة مصطفى العش مع زد

وانتقل المدافع صاحب ال 24 عامًا إلى صفوف فريق زد في سبتمبر 2023، شارك مع الفريق في 46 مباراة، لم يسجل أو يصنع خلالهم أي هدف.

وفي الموسم الحالي شارك العش رفقة الفريق، في 9 مباريات لم يتمكن خلالهم من تسجيل أو صناعة أي هدف أيضًا.

والأداء الدفاعي المميز الذي يقدمه اللاعب رفقة فريق زد في الفترة الماضية، جعله محط أنظار الكثير من الأندية سواء الأندية المحلية أو الخارجية، على رأسهم النادي الأهلي، خاصة وأنه يجيد المشاركة في مركز قلب الدفاع وكذلك في مركز الظهير الأيسر.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن انضمام العش إلى النادي الأهلي بشكل رسمي، في الساعات القليلة المقبلة، بعد إنهاء اللاعب الكشف الطبي مع الفريق.

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