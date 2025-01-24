نجم زد يعلن انتقال زميله إلى النادي الأهلي

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"البداية في مركز شباب".. من هو مصطفى العش صفقة الأهلي الجديدة؟

كتب - يوسف محمد:

أعلن مصطفى زيكو لاعب فريق زد، انتقال زميله بالفريق مصطفى العش إلى صفوف النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ونشر زيكو عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، صورة له رفقة العش، وكتب عليها: "التتش كسب لاعيب كبير مبروك يا اخويا، إن شاء الله تكسر الدنيا يا اخويا".

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن مصطفى العش سينتقل إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، قادمًا من زد على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر حتى نهالية الموسم.

وشارك مصطفى العش رفقة فريق زد، خلال الموسم الحالي في 9 مباريات، لم يتمكن خلالهم من تسجيل أو صناعة أي هدف.

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