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لحظة بلحظة بالفيديو.. مصر17 - 15 سلوفينيا .. بطولة العالم لكرة اليد

06:59 م الجمعة 24 يناير 2025

منتخب مصر لكرة اليد

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متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار مصراوي الكرام نقدم تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث منتخب مصر ونظيره سلوفينيا عند السابعة من مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات بطولة العالم لكرة اليد.

ويحتل منتخب مصر قبل المباراة المركز الرابع في المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي برصيد 4 نقاط خلف كل من أيسلندا 6 نقاط وكرواتيا وسلوفينيا 4 نقاط لكن فارق الأهداف ترجح كفتهم على الفراعنة.

ويحتاج منتخب مصر إلى الفوز أمام سلوفينيا للحفاظ على أماله في التأهل.

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