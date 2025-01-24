نتيجة مباراة مصر وسلوفينيا ببطولة العالم لكرة اليد
متابعة ـ مصطفى الجريتلي:
عزز منتخب مصر حظوظه في التأهل إلى دور ربع نهائي النسخة الجارية من مونديال كرة اليد بعد فوزه على نظيره سلوفينيا بنتيجة 25-26 خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الرئيسي.
وكان الشوط الأول قد انتهى لصالح منتخب مصر بنتيجة 16-14 بعدما رفضّ الحكم احتساب هدف سجله لاعب المنتخب سيسا باللحظات الأخيرة بعدما عاد لتقنية الوقت؛ بداع انتهاء وقت الشوط الأول.
ورفع منتخب رصيده بهذا الفوز رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني خلف منتخب إيسلندا المتصدر بالرصيد ذاته ولكنه يتفوق في المواجهات المباشرة.
وسيلتقي منتخب أيسلندا نظيره كرواتيا عند التاسعة والنصف من مساء اليوم.
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