مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم لكرة اليد

مصر

16 14
19:00

سلوفينيا

البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة

نادي الشرطة القطري

2 3
15:00

الزمالك

البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة

الأهلي

2 1
17:30

السيب العماني

الدوري الإسباني

لاس بالماس

- -
22:00

أوساسونا

جميع المباريات

إعلان

"بسبب التوأم وإيهاب جلال".. مصدر يكشف تفاصيل إيقاف القيد للمصري البورسعيدي

07:21 م الجمعة 24 يناير 2025

وفاة إيهاب جلال

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - مراسل مصراوي:

أكد مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، على استمرار إيقاف قيد المصري البورسعيدي، بسبب المستحقات المتأخرة الخاصة بحسام حسن المدير الفني الحالي لمنتخب مصر وكذلك مستحقات الراحل إيهاب جلال.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "استمرار إيقاف قيد المصري البورسعيدي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بسبب عدم سداد المستحقات المتأخرة للراحل إيهاب جلال وكذلك مستحقات الجهاز الفني السابق للفريق بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن".

وكان الراحل إيهاب جلال تولى القيادة الفنية لفريق المصري البورسعيدي في ولايتين، كما تولى حسام حسن القيادة الفنية للفريق البورسعيدي في أكثر من مناسبة.

ويذكر أن التوأم حسام وإبراهيم حسن تقدما بشكوى في عام 2023، ضد المصري البورسعيدي للمطالبة بمستحقاتهم المتأخرة.

أقرأ أيضًا:

إحذر غياب نجوم فانتازي الدوري الإنجليزي عن الجولة 23

فانتازي.. انخفاض سعر كول بالمر وهالاند

الاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف قيد المصري البورسعيدي حسام حسن إيهاب جلال
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
لحظة بلحظة بالفيديو.. مصر7 - 5 سلوفينيا .. بطولة العالم لكرة اليد

إعلان

إعلان