"بسبب التوأم وإيهاب جلال".. مصدر يكشف تفاصيل إيقاف القيد للمصري البورسعيدي

كتب - مراسل مصراوي:

أكد مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، على استمرار إيقاف قيد المصري البورسعيدي، بسبب المستحقات المتأخرة الخاصة بحسام حسن المدير الفني الحالي لمنتخب مصر وكذلك مستحقات الراحل إيهاب جلال.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "استمرار إيقاف قيد المصري البورسعيدي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بسبب عدم سداد المستحقات المتأخرة للراحل إيهاب جلال وكذلك مستحقات الجهاز الفني السابق للفريق بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن".

وكان الراحل إيهاب جلال تولى القيادة الفنية لفريق المصري البورسعيدي في ولايتين، كما تولى حسام حسن القيادة الفنية للفريق البورسعيدي في أكثر من مناسبة.

ويذكر أن التوأم حسام وإبراهيم حسن تقدما بشكوى في عام 2023، ضد المصري البورسعيدي للمطالبة بمستحقاتهم المتأخرة.

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