3 وجوه جديدة بمران الأهلي قبل مواجهة بيراميدز

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

استعان المدير الفني لفريق الأهلي، مارسيل كولر، بثلاثة لاعبين شباب خلال تدريبات اليوم الجمعة؛ استعدادًا لمواجهة بيراميدز.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

ويستضيف الأهلي نظيره بيراميدز عند السابعة من مساء يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري.

وشهدت تدريبات الأهلي مشاركة الثلاثي الشاب: يوسف محمد وآدم علاء وعبدالله أشرف.

وحرص كولر في بداية الحصة التدريبية على عقد محاضرة للاعبين لمناقشة الترتيبات الخاصة بالفترة القادمة.

اكتفت مجموعة من اللاعبين بتدريبات استشفائية داخل الجيم، بينما واصل طاهر محمد طاهر وأشرف داري ورضا سليم تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي الخاص بكل منهم، فيما قاد ميشيل يانكون مرانا قوياً للحراس.

نتيجة مباراة الأهلي وفاركو

وكان الأهلي قد تعادل مع فاركو بهدف لمثله في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس الأربعاء على ملعب الجيش ببرج العرب ضمن منافسات بطولة الدوري.

ترتيب الأهلي وبيراميدز

ويحتل فريق الأهلي قبل المباراة المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة بفار نقطة عن بيراميدز المتصدر.

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