الزمالك يتأهل لنهائي البطولة العربية للأندية لكرة الطائرة

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تأهل فريق كرة الطائرة بنادي الزمالك إلى نهائي البطولة العربية للرجال بعد فوزه على نظيره الشرطة العراقي.

وفاز الزمالك على نظيره الشرطة بثلاثة أشواط مقابل شوطين خلال اللقاء الذي جمعهما اليوم الجمعة ضمن منافسات دور نصف النهائي.

وينتظر الزمالك في نهائي البطولة الفائز من مباراة الأهلي و نظيره السيب العماني.

الزمالك كان قد تأهل إلى دور نصف النهائي بعدمنا فاز على نظيره الجزيرة الإماراتي بثلاثة أشواط دون رد.

وتأهل الأهلي على الجانب الآخر إلى دور نصف النهائي بعد فوزه على نظيره السلام العماني.

موعد نهائي البطولة العربية للأندية لكرة الطائرة

ومن المقرر أن يقام نهائي النسخة الجارية من البطولة العربية للأندية لرجال الكرة الطائرة يوم غد السبت الموافق 25 يناير الجاري.

وتستضيف دولة قطر البطولة خلال الفترة من 16 إلى 25 يناير الجاري.

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