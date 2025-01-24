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100 مليون في جيب دسوقي.. منشور مثير من مودرن سبورت بعد الفوز على الزمالك

04:02 م الجمعة 24 يناير 2025
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كتب - محمد القرش:

أثار منشور الحساب الرسمي لنادي مودرن سبورت على منصة "فيسبوك" جدلا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشر الحساب الرسمي لمودرن منذ قليل صورة للظهير الأيسر للفريق، مع تعليق: "اشياء في جيب دسوقي، مفتاح الشقة ومفتاح العربية و100 مليون جنيه".

وخلال الفترة الماضية تداولت أنباء تشير إلى أن لاعب الزمالك، أحمد مصطفى زيزو، يرغب في الحصول على 100 مليون جنيه مصري من أجل تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء.

يُذكر أن نادي مودرن سبورت فاز على نظيره الزمالك بهدف نظيف أمس الخميس، في الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

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