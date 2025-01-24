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"تكلفتها 26 مليون".. تفاصيل صفقة إعارة مصطفى العش للأهلي

03:09 م الجمعة 24 يناير 2025
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    مصطفى العش لاعب زد
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كتب - مراسل مصراوي:

أنهى النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع مدافع نادي زد، مصطفى العش، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكشف مصدر "لمصراوي أن الأهلي يضم اللاعب 6 أشهر على سبيل الإعارة، حيث يحصل خلالهم على 6 مليون جنيه مصري.

وأوضح المصدر أن نادي زد سيحصل على 20 مليون جنيه مصري مقابل الموافقة على إعارة اللاعب 6 أشهر.

وقال المصدر إنه حال أراد النادي الأهلي شراء اللاعب نهائيا بعد فترة الإعارة، يتعين عليه دفع مبلغ قدره 80 مليون جنيه.

وأضاف المصدر أن العقد بين الناديين لا يوجد فيه بند أحقية الشراء، ولكن الشراء سيكون باتفاق مالي آخر.

واختتم المصدر أن المدير الرياضي للمارد الأحمر، محمد رمضان، عقد جلسة مع العش أمس الخميس، ووقع فيها اللاعب عقد الإعارة ثم أنهى الأهلي التفاصيل المالية مع زد.

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