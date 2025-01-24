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تمهيدا للإعلان الرسمي.. وصول صفقة النادي الأهلي للقاهرة

02:29 م الجمعة 24 يناير 2025
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    السلوفيني نيج جراديسار صفقة الأهلي المنتظرة (1)
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    السلوفيني نيج جراديسار صفقة الأهلي المنتظرة (4)
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    السلوفيني نيج جراديسار صفقة الأهلي المنتظرة (5)
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    السلوفيني نيج جراديسار صفقة الأهلي المنتظرة (7)
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    السلوفيني نيج جراديسار صفقة الأهلي المنتظرة (8)
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    السلوفيني نيج جراديسار صفقة الأهلي المنتظرة (9)
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    السلوفيني نيج جراديسار صفقة الأهلي المنتظرة (10)
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    السلوفيني نيج جراديسار صفقة الأهلي المنتظرة (6)
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كتب - مراسل مصراوي:

يستعد مجلس إدارة النادي الأهلي لإبرام أولى صفقات تدعيم الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكشف مصدر "لمصراوي" أن المهاجم السلوفيني، نيج جراديسار، وصل مطار القاهرة صباح اليوم الجمعة.

وأوضح المصدر أن اللاعب صاحب الـ 22 عاما يخضع للكشف الطبي الآن، تمهيدا للإعلان الرسمي خلال ساعات.

وينضم المهاجم السلوفيني للنادي الأهلي قادما من فيهيرفار المجري، حيث تبلغ قيمته التسويقية 800 ألف يورو.

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