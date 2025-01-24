بعد إصابته بالرباط الصليبي.. أرقام وبطولات حمزة المثلوثي مع الزمالك

رسالة من حمزة المثلوثي بعد إصابته في مباراة الزمالك ومودرن سبورت

كتبت-هند عواد:

أعلن الزمالك في بيان رسمي، إصابة التونسي حمزة المثلوثي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى، ومن المقرر أن يتم ترتيب إجراءات سفر اللاعب إلى الخارج للخضوع للجراحة.

ماذا قدم حمزة المثلوثي مع الزمالك؟

انضم حمزة المثلوثي إلى الزمالك، في أكتوبر 2020، وخاض مع الفريق 152 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 6 آخرين.

وجاءت أرقام حمزة المثلوثي مع الزمالك كالآتي:

الدوري المصري – 103 مباريات – هدف – 6 مساهمات – 15 إنذارا

دوري أبطال أفريقيا – 15 مباراة

الكونفدرالية الأفريقية – 17 مباراة – 3 أهداف – 4 إنذارات

كأس السوبر المصري – 3 مباريات

كأس مصر – 13 مباريات – هدف – 3 إنذارات

السوبر الأفريقي – مباراة – إنذار

بطولات حمزة المثلوثي مع الزمالك

حقق حمزة المثلوثي 5 بطولات مع الزمالك، منذ عام 2020، جاءت كالآتي:

الدوري المصري – 2020/2021 – 2021/2022

كأس السوبر المصري – 2020/2021

كأس السوبر الأفريقي – 2024-2025

كأس الكونفدرالية الأفريقية – 2023-2024