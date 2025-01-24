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طبيب الزمالك لمصراوي: إصابة حمزة المثلوثي بقطع في الرباط الصليبي

01:56 م الجمعة 24 يناير 2025
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    حمزة المثلوثي من مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة
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    حمزة المثلوثي
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    التونسي حمزة المثلوثي لاعب الزمالك
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    حمزة المثلوثي لاعب الزمالك
  • عرض 8 صورة
    التونسي حمزة المثلوثي لاعب نادي الزمالك
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    التونسي حمزة المثلوثي
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    حمزة المثلوثي
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كتبت-هند عواد:

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي في الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تفاصيل إصابة التونسي حمزة المثلوثي، التي تعرض لها خلال مباراة الفريق ضد مودرن سبورت، مساء أمس.

وقال محمد أسامة في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "إصابة حمزة المثلوثي قطع بالرباط الصليبي الأمامي في الركبة".

وخسر الزمالك من مودرن سبورت، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، في الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

حمزة المثلوثي إصابة حمزة المثلوثي بقطع في الرباط الصليبي الزمالك طبيب الزمالك
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