طبيب الزمالك لمصراوي: إصابة حمزة المثلوثي بقطع في الرباط الصليبي

كتبت-هند عواد:

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي في الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تفاصيل إصابة التونسي حمزة المثلوثي، التي تعرض لها خلال مباراة الفريق ضد مودرن سبورت، مساء أمس.

وقال محمد أسامة في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "إصابة حمزة المثلوثي قطع بالرباط الصليبي الأمامي في الركبة".

وخسر الزمالك من مودرن سبورت، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، في الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.