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رسالة من حمزة المثلوثي بعد إصابته في مباراة الزمالك ومودرن سبورت

11:06 ص الجمعة 24 يناير 2025
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  • عرض 10 صورة
    التونسي حمزة المثلوثي
  • عرض 10 صورة
    حمزة المثلوثي
  • عرض 10 صورة
    التونسي حمزة المثلوثي لاعب نادي الزمالك
  • عرض 10 صورة
    التونسي حمزة المثلوثي لاعب الزمالك
  • عرض 10 صورة
    حمزة المثلوثي لاعب الزمالك
  • عرض 10 صورة
    حمزة المثلوثي
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    حمزة المثلوثي
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    حمزة المثلوثي
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كتبت-هند عواد:

نشر التونسي حمزة المثلوثي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رسالة غامضة بعد إصابته في مباراة الفريق ومودرن سبورت، مساء أمس.

وكتب المثلوثي عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "الحمدلله قدر الله وما شاء الله فعل".

وخسر الزمالك من مودرن سبورت، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

حمزة المثلوثي بعد إصابته

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