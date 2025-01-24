رسالة من حمزة المثلوثي بعد إصابته في مباراة الزمالك ومودرن سبورت

كتبت-هند عواد:

نشر التونسي حمزة المثلوثي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رسالة غامضة بعد إصابته في مباراة الفريق ومودرن سبورت، مساء أمس.

وكتب المثلوثي عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "الحمدلله قدر الله وما شاء الله فعل".

وخسر الزمالك من مودرن سبورت، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

اقرأ أيضًا:

للتعرف على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

الواقعة التي تسبب في إيقاف ميلا مسؤول المهمات بالزمالك (فيديو)